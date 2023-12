XALIMANEWS-Depuis ses réseaux sociaux, Fabrizio Romano le très réseauté journaliste italien, a publié les propos de Pochettino le coach des Blues après le match face à Wolverhampton (2-1), à l’endroit de Nicolas Jackson qui fait l’objet de critiques de la part de la presse anglaise.

« Si l’on compare Nico à différents attaquants qui arrivent à son âge dans une nouvelle ligue, il marque des buts quand on regarde ses performances ». A réagi le coach argentin de Chelsea dans ses propos postés par le journaliste transalpin sur ses réseaux sociaux. L’ancien entraîneur du PSG, de renchérir, toujours à propos du Lion de la Teranga, « Il est jeune, première saison en PL, les attentes sont énormes, nous sommes Chelsea. Blâmez tous ensemble, pas un seul ».

Pour rappel, ce dimanche dans le cadre de la 17e journée de la Premier League, Chelsea a été battu par Wolverhampton (2-1), dans une rencontre où Jackson titularisé pendant 80 minutes, est resté muet. Le Sénégalais est crédité de 6 buts en 18 journées.

? Pochettino on Nico Jackson: “If we compare Nico to different strikers that arrive at his age to a new league, he is scoring goals when you look at his performances”.



“He is young, first PL season, the expectation is massive, we are Chelsea. Blame all together, not just one”. pic.twitter.com/rqK7Jr2Iu8