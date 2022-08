Blue suits you, @Chukwuemekaa10 ! ? Read all about it! ?? #ChukwuemekaIsChelsea

Après l’accord de principe communiqué il y’a 48 heures, la signature de Carney Chukwuemeka est actée. Le transfuge d’Aston Villa s’est exprimé. « Cela a été assez mouvementé mais je n’ai pas pu me sortir Chelsea de la tête ces derniers jours, donc je suis juste heureux et soulagé que tout soit fait. Je suis tellement excité et j’ai juste hâte d’entrer sur le terrain, de rencontrer tous les joueurs et d’essayer de gagner des matchs et des trophées avec Chelsea » a-t-il déclaré. Le coût de la transaction est estimé à 20 M€.

