Après le match nul du Bayern de Munich devant Wolsbourg (2-2), ce samedi au Wolswagen Arena, Robert Lewandowski avait déclaré que c’était son dernier match dans l’antre du club de la Bavière. «Il est très possible que ce soit mon dernier match avec le Bayern. Je ne peux pas l’affirmer à 100%, mais il est possible que ce soit [mon dernier match]. Nous voulons trouver la meilleure solution pour moi et pour le club», a notamment lancé le Polonais dans des propos relayés par Viaplay Sport Polska. L’international polonais aux 129 sélections et 75 buts, crédité aussi de 344 réalisations en 374 matchs avec le Bayern de Munich, aurait peut être vécu sa dernière saison dans le club Bavarois.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy