L’allemand, banni à Paris, a su rebondir à Stamford Bridge, parvenant à métamorphoser une équipe de Chelsea en perte de vitesse sous Frank Lampard. Sous la direction de l’ancien parisien, les Blues se sont sublimés, réalisant une grosse 2ème partie de saison, retrouvant un parfait équilibre dans leur jeu pour finalement décrocher une quatrième place qualificative en LDC, qui n’était pas évidente. Et pour couronner le tout, les protégés de l’ancien technicien de Dortmund, ont remporté au nez et à la barbe de tout le monde, la plus plus prestigieuse des compétitions de clubs, la Ligue des Champions.

