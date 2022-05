«Si je prolonge mon contrat, ça ne sera pas avant la fin de la saison prochaine. Ça n’arrivera pas avant. Cela fait de nombreuses années que je suis ici et je dois voir comment l’équipe et nous-mêmes, comment nous sommes ensemble», avait-il déclaré dans un entretien à Sky Sports, non sans donner des raisons d’espéreraux pensionnaires de l’Etihad. «Si je le savais, je resterais 10 ans de plus, mais il faut prendre le temps pour ça. Il n’y a pas de temps pour ça cette saison ou lors de la prochaine.»

Au soir de la terrible désillusion en demi-finales de la Ligue des champions contre le Real de Madrid (4-3, 1-3), l’Espagnol avait déclaré en conférence de presse : « Je ne sais pas, moi je suis heureux et on a fait de grandes choses ici, mais… On est ici pour l’instant, on verra à l’avenir. » Un avenir qui dépendrait de lui, conforté dans sa position par les décideurs de Manchester City qui souhaitent le prolonger jusqu’en 2025, comme rapporté par la presse anglaise.

