L’ancien joueur de l’AS Monaco, a été accusé de viols et d’agressions séquelle. Le joueur de 27 ans a été mis en cause par la justice anglaise. Selon le journal français, les Skyblues ont annoncé, via un communiqué, avoir suspendu l’international français pour le temps de l’enquête. « L’affaire est soumise à un processus légal et le club ne peut donc pas faire de commentaires supplémentaires jusqu’à ce que ce processus soit terminé ».

