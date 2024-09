Football-Premier League/City : Bernardo Silva dénonce la surcharge des calendriers

XALIMANEWS-Lors d’une conférence de presse récente, Bernardo Silva s’est exprimé avec force sur un sujet qui prend une ampleur croissante dans le football moderne : la surcharge des calendriers pour les joueurs.

Les jours s’enchaînent et se ressemblent, et cela risque de durer encore longtemps pour les footballeurs professionnels. Il n’est plus un secret que les calendriers des compétitions deviennent de plus en plus chargés. Avec les réformes récentes de tournois majeurs comme la Ligue des champions ou la Coupe du monde des clubs, les joueurs devront disputer un nombre croissant de matchs dès cette saison. Bernardo Silva a clairement exprimé son exaspération face à ces nouveaux plannings, lors de son intervention devant la presse.

Actuellement en sélection avec l’équipe du Portugal, Bernardo Silva a pris part au traditionnel exercice de la conférence de presse. Devant les journalistes, il a abordé plusieurs sujets concernant son équipe ainsi que la Ligue des nations. Mais, plus encore, il s’est longuement attardé sur la problématique de la surcharge du calendrier pour les footballeurs, soulignant à quel point cette situation devient préoccupante.

https://x.com/FabrizioRomano/status/1831989994640028156?t=uUyuwGBUiL84XI1rFuTmgw&s=19