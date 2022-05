Le Norvégien a aussi evoqué le décès de son agent Mino Raiola, une epreuve qui l’a affecté moralement.« Ça a été très lourd, je ne veux pas parler de ça. Cela a rendu les choses un peu différentes, mais c’est comme ça. Je ne peux pas me plaindre. J’aime ma vie. Je n’aime pas me vanter, mais je suis doué pour me concentrer sur ce que je vais faire à l’avenir », a commenté l’attaquant, lui qui est avare de paroles devant les médias car il « n’en ressent pas le besoin » et qu’il préfère « laisser ses pieds parler » puisque c’est un « excellent moyen de s’exprimer », rapporte Footmercato.

En conférence de presse avec la sélection norvégienne, le nouvel attaquant de 21 ans de Manchester, s’est exprimé pour la première fois depuis qu’il a fait ses adieux aux fans de Dortmund :«Les derniers mois ont été difficiles. Cela n’a pas été facile. En même temps, j’ai fait du mieux que j’ai pu pour le Borussia Dortmund pendant deux ans et demi. Il y a eu des petites choses ici et là, ça n’a pas été optimal. Nous avons découvert des choses sur les traitements et beaucoup appris sur mon corps. J’ai quand même joué des matches et marqué quelques buts. Normalement, je joue 40 à 50 matches par an, je n’ai pas fait ça cette année. Donc, je dois travailler pour arriver à ce niveau », a expliqué Haaland.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy