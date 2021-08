Le Three Lion, vice champion de l’Euro, d’ajouter en adoubant le coach mancunien Guardiola, dont le directeur sportif des Skyblues a déclaré qu’il est trop fan de Grealesh. « Pep les a amenés au niveau supérieur et le football que produit cette équipe est le plus excitant d’Europe. Jouer pour Pep et apprendre de lui va être spécial et c’est quelque chose que tout bon footballeur voudrait», aurait-il lâché, tout sourire, rapporte Footmercato, avant de conclure. « Les installations sont incroyables, et honnêtement, j’ai hâte de démarrer l’aventure, de rencontrer tout le monde et de commencer à jouer ».

