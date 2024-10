Football-Premier League/City : Kyle Walker, entre turbulences sportives et incertitudes personnelles, pourrait aller en Saudi Pro League pour sauver son mariage

XALIMANEWS-Kyle Walker traverse une période difficile, tant sur le plan sportif avec Manchester City que dans sa vie personnelle, alors qu’il est en instance de divorce avec sa compagne, Annie Kilner.

Âgé de 34 ans, le latéral droit pourrait perdre une part significative de ses biens, estimée à 27 millions d’euros, à cause de cette séparation, a rapporté Footmercato.

Et pour tenter de redresser la situation, Walker envisage un transfert en Arabie saoudite à la fin de la saison, selon des sources proches du joueur. Ce départ pourrait également inclure sa femme et leurs enfants, car ils espèrent que ce changement de décor pourrait raviver leur mariage. Bien que la procédure de divorce ait été entamée, le couple vit encore sous le même toit, et Annie Kilner n’est pas certaine de vouloir finaliser la séparation. Cela souligne les tensions et les incertitudes qui pèsent sur leur relation actuelle.