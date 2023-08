« Pep Guardiola a subi aujourd’hui (mardi) une opération de routine pour un problème de dos. L’entraîneur de Manchester City souffrait depuis quelque temps de fortes douleurs dorsales et s’est rendu à Barcelone pour se faire opérer d’urgence par le Dr Mireia Illueca. L’opération s’est déroulée avec succès et Pep va maintenant se rétablir et se rééduquer à Barcelone. » Peut-on lire via le communiqué du club mancunien.

