« Il a marqué un but fantastique. La finition était incroyable face à un très bon gardien », a salué Guardiola dans des propos rapportés par The Times et relayés par Footmercato. Il a des qualités spéciales et il peut faire ce qu’il veut. Quand un joueur à ce talent, ça dépend de lui. C’est un joueur d’un autre niveau. » A déclaré, élogieux, le technicien Guardiola à l’endroit de son protégé. Ce dernier a marqué à la suite d’une attaque fulgurante, le talentueux milieu offensif a doublé la mise d’une volée en pleine course, en reprenant un centre de Gabriel Jesus le Brésilien.

