Cependant, trois rencontres sont concernées pour des reports. Il s’agit d’Everton-West Ham (13h), Manchester United-Leeds (13h) et Chelsea-Liverpool (15h30), prévus le dimanche prochain. Aussi, des doutes entourent la tenue du match de Ligue Europa entre Arsenal et le PSV Eindhoven, prévu ce jeudi (19h GMT) alors que le match de Ligue des champions entre les Glasgow Rangers et Naples a été repoussé de 24 heures et se jouera finalement mercredi, sans fans italiens interdits de déplacement en Écosse

