?7?? David Beckham is the third United legend to be recognised in the #PLHallOfFame ! ? #MUFC

David Beckham rejoint à son tour ce cercle très fermé réservé aux mythiques joueurs passés par ce prestigieux championnat anglais. Après Lampard, Bergkamp et Gerrard depuis un jour, l’ex capitaine des Three Lions d’Angleterre et de Manchester United intègre lui aussi le Hall of Fame de la Premier League. Avec le club mancunien, l’nancien numéro 7, a remporté six fois le Championnat d’Angleterre, réalisant notamment un fantastique triplé en 1999 (Premier League – Ligue des champions – Coupe d’Angleterre).

