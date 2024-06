Football-Premier League : décès de l’ancien attaquant d’Arsenal Kevin Campbell

XALIMANEWS-Kevin Campbell, ancien attaquant d’Arsenal, de Nottingham Forest, d’Everton ou encore de West Brom, Kevin Campbell est décédé ce samedi à l’âge de 54 ans des suites d’une maladie.

Lors de sa carrière professionnelle, le buteur anglais aura inscrit 148 réalisations et délivré 39 passes décisives en 543 matches. Kevin Campbell a été un joueur clé pour Arsenal, club où il a commencé sa carrière professionnelle. Son passage à Arsenal est marqué par des performances notables qui ont contribué aux succès de l’équipe. Son talent et son dévouement sur le terrain lui ont valu une place de choix parmi les attaquants de l’équipe. Pendant son temps à Arsenal, il a aidé le club à remporter plusieurs titres et est resté un joueur apprécié des fans pour sa détermination et ses qualités de buteur.

Par le biais d’un communiqué, les Gunners ont rapidement réagi à cette triste nouvelle. «Nous sommes dévastés d’apprendre que notre ancien attaquant Kevin Campbell est décédé des suites d’une maladie. Kevin était adoré de tout le monde au club. Nous pensons tous à ses amis et à sa famille en ces moments difficiles. Repose en paix, Kevin». La Premier League mais également Everton lui ont rendu hommage.