« Nous allons essayer de leur rendre la tâche aussi difficile que possible. » Confiait entraîneur d’Aston Villa au micro de beIN Sports Angleterre. Une contre-performance des Citizens (défaite ou nul), et les Reds en cas de victoire sur les Wolves, sont sacrés. Les coéquipiers de Sadio Mané auront un allié de taille, en la personne de Steven Gerrard l’un des plus grands chouchous des fans de Liverpool, qui espère compliquer la tâche à Mahrez et compagnie. « Nous allons chercher à rendre la tâche aussi difficile que possible [pour Manchester City], nous savons qu’ils ont des joueurs de classe mondiale et un manager de classe mondiale, mais notre forme est plutôt bonne en ce moment », a renchéri Steven Gerrard.

