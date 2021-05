Après l’ancien buteur des Three Lions, Alan Shearer, Thierry Henry l’ex Gunner, Éric Cantona et Roy Keane, anciennes légendes mancuniennes, Frank Lampard, ancien milieu de terrain, capitaine et plus récemment entraîneur de Chelsea Frank Lampard a été choisi pour intégrer le Hall of Fame de la Premier League.

