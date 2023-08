Alors que Nottingham Forest de Moussa Niakhaté, remplaçant tout le match Cheikhou Kouyaté, entré en jeu à la 90 minute, avait été battu par Arsenal (2-1) ce samedi, Chelsea de Nicolas Jackson et Tottenham de Pape Matar Sarr, entraient en lice ce dimanche. Les Blues avec un Jackson ayant disputé l’intégralité de la rencontre et se procurant quelques occasions sans trouver la faille, a concédé le nul à domicile face à Liverpool. Disasi à la 37e minute (1-1) a repondu au but de Luiz Diaz (18e, 0-1). De son côté, Tottenham de Pape Matar Sarr entré en jeu à la 75e minute à la place de Skipp est allé tenir en echec Brendford (2-2). Mbeumo (27e, sp) et Yoan Wissa (36e) ont marqué pour Brendford, alors que Romero (11e) et Emerson (45e), sont les buteurs de Chelsea.

