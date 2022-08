La reputée Premier League a demarré ses activités. Dès Vendredi pour son couverture, Crystal Palace a été surpris à domicile par Arsenal (0-2). Du coup, les Gunners sont à égalité à la 2ème place avec Bournemouth, Newcastle et City, avec 3 points +2, tandis que Palace est 19ème, comptant 0 pt-2. Leicester avec Namplays Mendy sur le banc durant toute la partie, a concédé le nul à domicile devant Brendford (2-2), après avoir mené 2 buts à zéro. Castagne (33e) et Dewsbury-Hall (46e) avaient propulsé les Foxees devant, avant que Toney (62e) et Dasylva (86e) ne retablissent le score. Avec ce nul, Leicester est 9ème (1 pt), derrière Chelsea de Mendy et Kalidou Koulibaly (8e, 3 pts+1). Les Blues ont disposé petitement d’Everton, sur un penalty de Jorginho (45e+9). Mendy a réaliséun clean-sheet alloors que Koulibaly a réaliséune bonne prestation avant d’être reposé à la 72e. Tottenham de Pape Matar Sarr qui ne figurait pas sur la feuille de match, a pulverisé Southampton (4-1). Du coup, les Spurs occuoent, seuls, la première place de la Premier League, comptabilisant 3 pys+4.

