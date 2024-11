Football-Premier League/J10 : pas de victoire ni de buts pour les internationaux sénégalais

XALIMANEWS -Ce week-end, la 10ème journée de la Premier League a eu lieu. À l’issue des 10 matchs, les Lions de la Teranga du réputé championnat anglais, n’ont enregistré ni victoire ni but.

Tout d’abord, Chelsea (4e, 18 pts+8), le mieux classé parmi les équipes employeuses de Sénégalais, a tenu en échec Manchester United. Après avoir encaissé un but de Bruno Fernandes (70e, 1-0), les Blues ont répliqué quatre minutes plus tard (74e, 1-1) par Moises Caicedo. Le Lion de la Teranga, Nicolas Jackson, titularisé tout le match et buteur lors de la journée précédente lors du succès contre Newcastle (2-1), est resté muet et n’a pas réussi à inscrire son 7e but de la saison.

De son côté, Everton, avec le duo Iliman Ndiaye-Gana Gueye, qui sortait d’un match nul face à Fulham (1-1), s’est fait battre en déplacement par Southampton (1-0). Les deux internationaux sénégalais ont été titularisés d’entrée, et l’ancien marseillais n’a pas pu inscrire son troisième but de la saison, remplacé par Harrison à la 62e minute. Avec cette défaite, les Toffees sont seizièmes au classement avec 9 points et un goal average de -7. Quant à Crystal Palace (17e, 7 pts -5), qui avait aligné Ismaila Sarr dans son onze de départ, il a réussi à arracher le nul contre Wolverhampton. L’ailier sénégalais a disputé 90 minutes avant d’être remplacé par Schlupp. Crystal Palace est revenu deux fois au score, par Chalobah (60e) et Guehi (77e), qui répondaient aux réalisations de Larsen (67e) et Joao Gomes (72e).

Donc, le bilan est de 2 nuls et 1 revers pour les Lions de la Teranga du championnat anglais lors de cette 10 ème journée.