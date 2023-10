Les Spurs portent leur invincibilité cette saison à huit victoires et deux matches nuls après leur victoire ce ce vendredi, en déplacement devant Crystal Palace (1-2). Avec vec 26 points en 10 journée sur 30 possibles, Tottenham compte provisoirement cinq points d’avance sur Manchester City (2e, 21 points+12) et Arsenal (3e, 21 pts+10). Le succès de Pape Matar Sarr crédité encore d’une belle prestation pendant 90 minutes et ses partenaires, porte les signatures de Joël Ward qui a marqué contre son camp (53e) et Heung-Min Son (66e). Crystal Palace a réussi à réduire le score dans le temps additionnel par Jordan Ayew (90e). La méthode Ange Postecoglou fait fureur dans la réputée Premier League, apportant un nouveau souffle aux Spurs.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy