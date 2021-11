Le derby de Manchester a vécu, avec une victoire sans conteste des Skyblues, dominateurs et qui ont disposé en toute logique des Red Devils (0-2). Avant cette rencontre de la 11e journée, Manchester United, battu lors de la 9e journée à domicile par Liverpool (0-5) s’était ressaisi la journée passée en allant s’imposer en déplacement à Tottenham, tandis que City se faisait surprendre à domicile par Crystal Palace (0-2). Avec ses statistiques, on pensait que les pensionnaires d’Old Trafford allaient montrer une farouche résistance à leurs rivaux, mais rien n’en fit. La faute à une bonne équipe de City, très compacte, collectivement bien huilée, et qui a résumé le match en une mi-temps, avant de gérer la seconde période. Les buts des Citizens ont été inscrits par Bailly sur un contre son camp (7e, 0-1) et Bernardo Sylva (45e, 0-2). Buteur la journée précédente, Cristiano Ronaldo est resté muet aujourd’hui.

