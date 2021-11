XALIMANEWS-Dans le cadre de la 11ème journée de la Premier League, Liverpool de Sadio Mané a concédé une défaite devant West Ham, la première de la saison en championnat. Du coup, les Reds quittent le podium au profit de leurs tombeur, les Hammers qui deviennent troisièmes.

Avant cette journée, Liverpool de Mané et Salah, était la seule équipe invaincue de la Premier League, et, en cas de victoire en déplacement chez les Hammers, les Reds pouvaient reprendre leur seconde place détenue provisoirement par City (2e, 23 pts). Mais, face à West Ham, Liverpool, d’habitude serein et maîtrisant son sujet, se fait rapidement surprendre par les Locaux à la 4e minute sur une bourde d’Alisson qui a effectué une mauvaise sortie sur un corner, touchant la balle qui termina sa course au font des filets (1-0). Touchés dans leurs orgeuils, les Reds, sous les poussées de Mané, Salah et autres, montent d’un cran pour rétablir l’équilibre, mais West Ham tient bon. Mais logiquement, les protégés de Klopp égalisent à 4 minutes de la mi-temps par Alexander-Arnold sur un sublime enroulé de coup franc (41e, 1-1). De retour aux oranges, Antonio et compagnie impriment un rythme soutenu à leurs adversaires, et vont coup sur coup, inscrire 2 buts en l’espace de 7 minutes par Fornals sur contre attaque à la suite d’une perte de balle de Sadio Mané (67e, 2-1), et Kurt Zuma de la tête (74e, 3-1). Origi, le Super Sub des Reds redonne espoir aux siens (83e, 3-2) et tout restait possible. Et en toute fin de temps additionel, Sadio Mané de la tête rate le cadre sur un bon coup franc d’Arnold(90e+4). Liverpool (4e, 22 pts) concède sa première défaite et quitte le podium au profit de West Ham (3e, 23 pts).