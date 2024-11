Football-Premier League/J12 : Chelsea avec le 7e but de la saison de Nicolas Jackson, dompte Leicester (1-2) et conserve provisoirement sa place sur le podium

XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre de la 12e journée du championnat anglais, les Blues ont réussi une belle opération. Chelsea est allé surprendre Leicester (1-2) avec un but de Nicolas Jackson pour l’ouverture du score. Le Lion de la Teranga porte son total à 7 buts en championnat.

Et de sept pour Nicolas Jackson. L’international sénégalais, reste muet lors de la trêve internationale lors des succès du Sénégal face au Burkina Faso (0-1) et le Burundi (2-0) comptant pour les 5e et 6e journées des phases de groupes des qualifications à la CAN 2025, a renoué avec les filets. L’ancien joueur du Casa Sport, passé par Villarreal, a ouvert le score pour les Blues face aux Foxees, au premier quart de jeu (15e, 0-1). Enzo Fernandez a doublé la mise en seconde période (75e, 0-2), avant la réduction du score de Jordan Ayew, sur penalty en fin de match (90e, 1-2). Nicolas Jackson qui s’est procuré 3 tirs dans le match dont un qui a fait mouche, a été remplacé en fin de match par Dewsbury-Hall (89e).

Avec ce nouveau but, Nicolas Jackson porte son total à 7 réalisations en Premier League et reste à 5 unités d’Erling Haland de City, meilleur buteur avec 12 buts. Ce succès, permet aux Blues de conserver provisoirement leur place sur le podium (3e, 22 pts+9), devant Arsenal (4e, 19 pts+6) qui va croiser Nottingham Forest ce samedi.