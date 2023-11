Dès la reprise, le meilleur buteur de l’exercice passé, Haaland, redonne l’avantage au siens sur un centre de Foden (47e, 2-3). Un but qui a eu le don de réveiller l’orgueil des Blues, et Nicolas Jackson assez transparent jusque là, va égaliser pour Chelsea en prolongeant une frappe d’un coéquipier repoussée par Ederson (67e, 3-3). Dans ce match d’une grosse intensité, les deux équipes continuent de jouer l’offensive. Et à quatre minutes du terme, Rodri redonne l’avantage aux protégés de Guardiola, sur un tir dévié par Thiago Sylva (86e, 3-4). Et le Leader de la Première League se dirigeait vers un 10e succès, mais dans le temps additionnel, Chelsea obtient un penalty, transformé par Palmer (90e+5, 4-4). Ce match fou, se termine sur ce nul très prolifique. Un spectacle inouï qui restera gravé dans les mémoires. Accroché, Manchester City (1er, 28 pts) perd deux points et ne devance que d’un point, son nouveau dauphin Liverpool (2e, 27 pts), qui a disposé de Brendford (3-0) ce dimanche. De son côté, Chelsea (10e, 16 pts) reste dans la première moitié du classement.

