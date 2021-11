Flamboyants, clinquants, irrésistibles, les superlatifs ne manquent pas pour magnifier les Reds, après leur belle victoire devant Arsenal (4-0). Sous l’impulsion du Lion de la Teranga, plein de maestria, de classe et d’altruisme, les joueurs de Klopp ont réalisé une prestation somme toute aboutie, à domicile, devant des Gunners impuissants et résignés. Dominateur, Liverpool ouvre le score par son Sénégalais à 6 minutes de la pause (39e, 1-0). Le Portugais Diogo Jota corde l’addition sept minutes après la reprise (52e, 2-0). Intenable, Sadio Mané lancé côté gauche va offrir à Mohamed Salah, son onzième but de la saison, avant d’être à l’origine du 4eme but de Minamino en décalant le Pharaon qui prolongé pour Alexandre Arnold qui offre un caviar au Nippon.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy