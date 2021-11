XALIMANEWS-Pour le compte de la 12ème journée de la Premier League, Watford d’Ismaila Sarr a enfoncé United, un peu plus dans la crise (4-1). Le Sénégalais a eu les nerfs solides pour marquer son 5ème but de la saison, après avoir doublement raté un penalty en début de partie.

Après la victoire des Blues de Chelsea, en déplacement devant Leicester (0-3) en ouverture de la 12ème journée, Watford recevait Manchester United. Îsmaila Sarr et ses partenaires sortaient d’une défaite à Àrsenal (1-0) et les Mancuniens en faisaient de même, à domicile, devant City (0-2). Sur leur pelouse, Les Jaunes ont été sans pitié. Après le double raté du Sénégalais sur penalty (10e), King ouvre le score pour les Locaux (28e, 1-0) avant que le Lion de la Teranga ne paye son erreur (43e, 2-0). Cinq minutes après la reprise, Van de Beek redonne espoir aux Mancuniens (50e,2-1), et après que Ronaldo se voit refuser un but pour hors jeu de position, Joao Pedro et Dennis marquent coup sur coup deux buts dans la même minute (90e, 4-1) et parachèvent la marque. Watford obtient sa 4ème victoire en 12 journées pour 1 nul et 7 défaites et occupe provisoirement la 16ème place (13 points). De son côté, United concède un 5ème revers et reste pour le moment 7ème avec 17 points, mais risque de voir la crise couver. Une contre performance qui n’arrange pas le coach Olé Gunnar Solskjaer, dans la sellette.

Quand à Ismaila Sarr, sa cinquième réalisation lui permet de se positionner à la 5ème place du classement des goleadors à égalité avec Maxwell Cornet (Burnley) et Raphinha (Leeds), mais à 5 unités de Salah le meilleur buteur (10) et 2 unités de son compatriote et partenaire de sélection Sadio Mané (3e, 7 buts).