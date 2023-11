Avec un Nicolas Jackson aligné titulaire et muet avant d’être remplacé à la 69e minute, Chelsea a subi un large revers (4-1) ce samedi, en déplacement face à Newcastle. Les Magpies avaient ouvert le score par Isak (13e, 1-0) avant d’être rejoints par les Blues sur un but de Sterling, dix minutes plus tard (23e, 1-1). En seconde période, les partenaires de l’international sénégalais seront submergés par leurs adversaires, qui marquent 3 autres buts, des oeuvres de Lascelles (60e, 2-1), Joelinton (61e, 3-1) et Anthony Gordon (83e, 4-1). Avec ce revers, Chelsea (10e, 16 pts) reste provisoirement dans la première moitié du classement.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy