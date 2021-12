La grande attraction de cette journée de mercredi en Premier League, c’était le derby de Liverpool, opposant les Toffees aux Reds. Les 2 rivaux connaissent des fortunes diverses en championnat. Alors que Liverpool est dans le trio de tête du classement, Everton reste dans la 2ème moitié de tableau, non loin de la zone dangereuse. Mais pour un choc, il n’en fut que de nom, tellement les protégés de Klopp ont été sans pitié. Déjà, après 19 minutes de jeu, les Reds mènent 2 buts à zéro, Henderson (9e) et Salah (19e) sont passés par là. Après que Gray eut redonné espoirs aux siens (38e, 1-2), Salah fait le beak en y allant de son doublé (64e, 1-3) avant que Jota ne parachève la marque (1-4). Les Reds S’adjugent de fort belle manière le derby de la Mersey et reste à un point de City (2e, 32 pts) et à 2 unités du Leader, Chelsea (1e, 33 pts). Le Blues, qui grâce aux deux réalisations de Mason Mount (29e) et Hakim Ziyech (72e) contre un but de Dennis (43e), sont allés s’imposer chez Watford (17e, 13 points) orphelin de son feu follet sénégalais Ismaila Sarr, indisponible pour blessure. Encore une fois de plus, Édouard Mendy dauphin de Donnarumma lors du Trophée Lev Yachine, n’a pas réussi à garder ses cages inviolées. De son côté, Leicester, sans Nampalys Mendy non inscrit sur la feuille de match, a été faire match nul à Southampton (2-2) lors d’une partie assez prolifique. Après un but très matinal des Locaux (Bednarek, 3e, 1-0), Johnny Evans a égalisé pour les Foxes (22e, 1-1), avant que Adams ne redonne l’avantage aux Saints (34e, 2-1). Mais 4 minutes après la pause, Madisson parvient à rétablir l’équilibre pour Leicester (2-2), qui grâce à ce nul occupe la 8ème place avec 19 points. Southampton de son côté, occupe la 15ème place, comptant 15 points à 5 unités du premier rélégable, Burnley (18e, 10 pts).

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy