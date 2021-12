Le match démarrait tambour battant et les Blues avec Édouard Mendy l’habituel titulaire dans les cages, faisait sans Ngolo Kanté. Après des situations intéressantes de part et d’autre, c’est Chelsea qui ouvre le score par Thiago Sylva de la tête (29e, 0-1), avant de suppléer Mendy sur sa ligne (30e). Ce dernier, 8 minutes plus tard, commet une bourde en ne voulant pas dégager un ballon reçu de Jorghino, en hésitant Mendy fait tomber Bowen, et c’est penalty. Chargé d’exécuter la sentence, Lanzini rétablit l’équilibre (1-1). Mais la réplique des Blues fut fulgurante, à la réception d’une merveille de passe de Ziyech, Mount d’une belle volée du plat du pied permet aux siens de mener à la mi-temps (45e, 1-2). La seconde période démarre sur les memes bases que la première, et Havertz blessé doit céder sa place à Lukaku. Les Hammers seront récompensés de leurs efforts par l’égalisation de Bowen (56e, 2-2). Ce dernier, d’une frappe touché légèrement par Christensen, surprend un Mendy un peu avancé. Sur cette action, le portier Sénégalais n’est pas exempt de tout reproche. Il finira par encaisser un 3ème but des œuvres de Masuaku (87e, 3-2), scellant la victoire des Hammers, qui viennent d’accrocher un quatrième os, après Liverpool, Tottenham et Leicester. Du coup, Édouard Mendy pas trop serein aujourd’hui et ses partenaires, restent Leaders (1e, 33 pts) mais restent sous les menaces de City (2e, 32 pts) et Liverpool (3e, 31 pts), qui peuvent s’emparer du fauteuil en cas de victoire.

