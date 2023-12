« Il a donné le ballon pour prendre l’avantage, n’a pas pu distribuer le ballon et n’a pas pu capitaliser sur ses chances dans un match vraiment misérable. » A jugé National News qui lui a donné une note de 3 sur 10 au Lion de la Teranga. Pour The Standard avec sa note de 4/10, « il n’a pas réussi à marquer lors de la première possession et n’a souvent pas réussi à prendre les bonnes décisions dans les situations offensives. Il a raté un face-à-face et une tête à bout portant. »

