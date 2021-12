Après 3 matchs aboutis ponctués de 12 buts marqués pour 1 encaissé, lors de ses 3 dernières sorties en championnat, Liverpool, troisième derrière Chelsea (1e, 33 pts) et City (2e, 32 pts), allait rendre visite à Southam0ton (14e, 16 pts), avec l’espoir d’avoir la même réussite sur le plan offensif. Face aux Wolves amenés par Adama Traoré, les partenaires de Sadio Mané aligné en attaque avec Salah et Jota, ont été dominateurs durant l’ensemble de la partie. Mais, l’efficacité insolente de ces dernières journées était absente aujourd’hui, et ni Mané, ni Salah et ni Jota un peu personnel sur une action où il pouvait faire la passe au Sénégalais, n’étaient en réussite. Et il a fallu l’entrée du Belge Origi, pour trouver la faille en toute fin de temps additionnel (90e+4, 0-1), sur un service du Pharaon. Avec ce 10ème succès, Liverpool (1er, 34 points) reprend provisoirement le fauteuil, devant Chelsea (2e, 33 pts) et City (3e, 32 pts) qui peut doubler les Reds en cas de succès face à Watford d’Ismaila Sarr (17e, 13 pts).

