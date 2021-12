XALIMANEWS-Dans le cadre de la 16ème journée de la Premier League, les Reds de Liverpool et Sadio Mané ont fait le job devant Aston Villa (1-0) sur un but de Salah, tandis que Chelsea d’Édouard Mendy a du s’arracher pour vaincre Leeds United (3-2). Du coup, les pensionnaires d’Anfied et de Stamford Bridge, restent respectivement Deuxièmes et Trosièmes de la Premier League, derrière City (1er, 38 pts).

