Football-Premier League/J16 : Ismaila Sarr brille avec un doublé et mène Crystal Palace à la victoire contre Brighton (1-3)

XALIMANEWS-Ce dimanche, lors de la 16e journée du championnat élite anglais, Crystal Palace a triomphé 3-1 en déplacement face à Brighton, grâce notamment à une performance exceptionnelle d’Ismaila Sarr, auteur d’un doubl et passeur décisif se. Le Sénégalais a ainsi inscrit ses 2e et 3e buts en Premier League.

Après leur nul (2-2) lors de la précédente journée face à City à domicile, les Eagles rendaient visite à Brighton ce dimanche, dans le cadre de la 16e journée. Portée par un Ismaila Sarr des grands jours, la formation de Crystal Palace a réalisé une très belle opération. Le Lion de la Teranga a été le grand bonhomme du succès des Eagles, en réussissant un doublé pour ses 2e et 3e réalisations de saison. Celui qui avait débloqué don compteur but lors de la 12e journée lors du nul à Aston Villa (2-2), a réussit le break pour son équipe d’un coup de tête (33e), 8 minutes après sa passe décisive sur l’ouverture du score de Chalobah (27e). L’ancien de l’OM a porté l’estocade à Brighton en inscrivant le but du 3-0 à la 82e minute. Le but de la réduction du score pour l’adversaire, sur un contre son camp de Guehi (87e), fut anecdotique.

Avec ce succès qui porte la signature de Sarr qui améliore son compteur buts (3) après 16 journées, Crystal Palace (15e, 16 pts) double Everton (16e, 15 pts) d’Ilman Ndiaye et Gana Gueye et Leicester (17e, 14 pts), qui sortent respectivement d’un nul (0-0) face à Arsenal et d’un revers (4-0) devant Newcastle.