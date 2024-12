Football-Premier League/J17 : encore buteur lors du revers face à Arsenal (1-5), Ismaila Sarr un élement d’une importance croissante dans le dispositif de Crystal Palace

XALIMANEWS-Ce samedi, dans le cadre de la 17e journée de la Premier League, Crystal Palace n’a pas enchaîné un second succès consécutif, battu par Arsenal (1-5). Lors de ce large revers, Ismaila Sarr a récidivé après son doublé de la journée précédente, en marquant le seul but des Eagles.

Crédité d’un doublé lors de la victoire des Eagles face à Brighton le samedi 14 décembre, lors de la 16e journée (3-1), Ismaila Sarr, qui avait débloqué son compteur de buts le samedi 23 novembre lors du nul (2-2) à Aston Villa, a encore frappé. L’international sénégalais, qui étrennait sa 9e titularisation en 17 journées, a marqué un joli but pour égaliser pour son équipe lors de la défaite à domicile (1-5) ce samedi 21 décembre face à Arsenal. Après une belle échappée sur la gauche de la défense adverse, le joueur formé à Génération Foot rentre dans la surface et ajuste le gardien adverse d’une belle frappe du droit, malgré l’opposition de deux Gunners. Le Lion de la Teranga enchaînait ainsi avec son 4e but en championnat, après sa grosse performance lors de la journée précédente.

Celui qui avait été titularisé pour la première fois le samedi 5 octobre dans le cadre de la 7e journée lors du revers (0-1) contre Liverpool avoir avoir démarré sur le banc lors des 6 premières journées, a enchaîné 9 titularisations consécutives après avoir été remis sur le banc lors de la 8e journée. Depuis qu’il a gagné sa place dans le onze de départ du coach Glasner, Ismaila Sarr est en train d’imposer sa marque chez les Eagles. Après 17 journées de Premier League, pour un total de 10 titularisations, le transfuge de Marseille est crédité de 4 buts, dont 3 marqués lors des deux dernières journées, et a réalisé 2 passes décisives, écopant au passage de 3 cartons jaunes

Malgré la lourde défaite de Crystal Palace face à Arsenal, Ismaila Sarr continue de se distinguer par ses performances remarquables. Ismaila Sarr a réalisé une excellente prestation, marquant un but et créant plusieurs situations dangereuses. Il a été menaçant, notamment de la tête, et ses décrochages ont mis à mal les défenseurs adverses. Bien qu’il ait été moins visible en seconde période, il est resté l’élément le plus dangereux de l’équipe de Crystal Palace.

Ismaila Sarr a obtenu la meilleure note de son équipe lors d’une rencontre où le Brésilien Gabriel Jesus, double buteur, a été désigné Homme du match avec une note de 8,5. Le Lion de la Teranga, quant à lui, a reçu la deuxième meilleure note (7,5) du journal « Homme du Match ».

Enchaînant les buts et les titularisations, l’international sénégalais confirme sa place de titulaire au sein des Eagles et prouve qu’il est l’un des joueurs clés de son équipe. Ses récentes performances témoignent de son importance croissante dans le dispositif des Eagles et laissent entrevoir un avenir prometteur pour le Lion de la Teranga.

Avec ses qualités indéniables de joueur de rupture, capable de transpercer les défenses les plus hermétiques, Ismaila Sarr, s’il s’applique davantage et fait preuve de plus de personnalité dans son jeu, en se montrant plus efficace devant les buts, pourrait devenir l’un des attaquants les plus redoutés. Il se rapproche ainsi du profil d’explosifs joueurs comme Vinícius Junior, Mbappé, et Coman, pour ne citer qu’eux.