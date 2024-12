Football-Premier League/J17 : Everton reçoit Chelsea ce dimanche, le duo Iliman Ndiaye-Gana Gueye défie l’étincelant Nicolas Jackson pour le choc entre Lions de la Teranga

XALIMANEWS – Ce dimanche, dans le cadre de la 17e journée de la Premier League, Everton (16e, 15 pts) recevra Chelsea (2e, 34 pts) à Goodison Park. Un choc 100 % sénégalais, où les Lions de la Teranga Iliman Ndiaye et Gana Gueye tenteront de freiner l’ascension de leur coéquipier en sélection, Nicolas Jackson, actuellement en pleine forme avec les Blues.

Ce duel entre Everton, club de Liverpool, et Chelsea, équipe de Londres, prendra une tournure particulièrement sénégalaise. En effet, trois joueurs emblématiques de la sélection se retrouveront sur le terrain. Iliman Ndiaye et Gana Gueye, deux piliers d’Everton, se dresseront face à Nicolas Jackson, l’attaquant vedette de Chelsea, qui porte l’attaque des Blues avec brio. Chelsea affiche la meilleure attaque de la Premier League avec 37 buts inscrits, devant Tottenham (36 buts) et Liverpool (31 buts).

Ce choc, prévu pour 14 heures, peut être décisif pour les deux équipes. En cas de victoire, Chelsea (2e, 34 pts) pourrait dépasser Liverpool (1er, 36 pts), qui jouera un peu plus tard dans la journée face à Tottenham à 16 heures 30 minutes. Quant à Everton (16e, 15 pts), juste devant Leicester (17e, 14 pts), il doit absolument réussir un bon résultat pour se distancer de la zone de relégation.

Pour cette rencontre, le binôme Iliman Ndiaye (2 buts en championnat)-Gana Gueye devrait être titularisé dans l’entrejeu des Toffees. Les deux joueurs sont alignés ensemble dans le onze de départ depuis la 8e journée, lors du succès d’Everton à Ipswich (0-2), avec un but d’Iliman. En face, Nicolas Jackson, deuxième meilleur buteur de Chelsea avec 9 réalisations, derrière son coéquipier Palmer (11 buts), sera l’arme principale de l’attaque des Blues. Jackson, avec 4 buts lors des 5 derniers matchs de Chelsea, est en pleine forme et s’impose comme un véritable danger.

À Goodison Park, Everton devra faire face à une équipe en grande forme. Chelsea reste sur cinq victoires consécutives, avec 16 buts inscrits et 6 encaissés. Les Toffees, quant à eux, n’ont joué que quatre matchs récemment (le match contre Liverpool ayant été reporté), pour un bilan d’une défaite, une victoire et deux nuls, avec 4 buts marqués et autant concédés. Les Liverpuldiens ont marqué 16 buts en autant de journées et concédé 21 réalisations adverses.

En pleine bourre, Chelsea, avec la meilleure attaque du championnat (37 buts après 16 journées) et la 3e meilleure défense à égalité avec Nottingham Forest, Tottenham et Manchester United (19 buts encaissés), espère poursuivre sa série victorieuse pour décrocher sa 11e victoire en 17 matchs et ainsi prendre provisoirement la tête du classement avant le choc Tottenham-Liverpool.

Qui, du duo Iliman Ndiaye-Gana Gueye ou de Nicolas Jackson, s’imposera lors de ce premier affrontement du dimanche 22 décembre ? En tout cas, pour qu’Everton réalise l’exploit, les deux Sénégalais, essentiels dans le dispositif de Sean Dyche, devront livrer une grande prestation. À défaut, Nicolas Jackson, Palmer et leurs partenaires en pleine forme risque de faire forte impression.