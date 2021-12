Les Reds de Sadio Mané ont livré un très bon match face à une séduisante équipe des Spurs. Liverpool monopolisait le cuir mais c’est Tottenham qui se procurait les occasions. Après l’ouverture du score des Locaux par Keane (13e, 1-0), Delle Alli manque de faire le break en voyant Alllison détourner son tir en corner, mais les Visiteurs vont repliquer par Jota de la tête sur un excellent service de Robertson (35e, 1-1). En seconde période, après moult occasions ratées par les Spurs, les Reds portés par un Mané de gala qui auraient pu être crédités de 2 passés décisives si Jota (42e) et Alexander-Arnold (72e) avaient matérialisé ses offrandes, vont doubler la mise par Robertson (69e, 1-2). Mais 5 minutes plus tard, Tottenham sera récompensé de ses efforts après un loupé d’Allison devant Son qui s’en allait rétablir l’équilibre. Pire pour Liverpool, son second buteur va voir rouge après un méchant fauchage sur Emerson Royal (77e). Les Reds calent et comptabilisent 41 points derrière City (1er, 44 pts) vainqueur de Newcastle en déplacement (0-4), mais devant Chelsea tenu en échec par Wolverhampton (0-0). Sadio Mané, excellent lors de ce choc, est resté encore muet en 8 matchs consécutifs.

XALIMANEWS-Ce dimanche, Liverpool de Sadio Mané et Chelsea d’Édouard Mendy, deuxième et troisième de la Premier League, se devaient de gagner face à Tottenham et Wolverhampton sous peine de se faire larguer par City. Contraints aux nuls par leurs adversaires, Reds et Blues voient les Skyblues se détacher après leur grosse victoire sur Newcastle (0-4).

