XALIMANEWS-Avant de rejoindre la tanière en vue de la CAN, les Lions de la Premier League ont joué la 20e journée. Nottingham Forest avec un grand Moussa Niakhaté s’est imposé devant Manchester United (2-1), Chelsea et Nicolas Jackson se sont imposés dans la douleur devant Luton Town (2-3), alors qu’Everton sans Gana Gueye blessé, a coulé à Wolverhampton (3-0).

Avant de rejoindre le ressemblent des Lions en vue de la CAN 2023 qui va se jouer dans moins de 2 semaines en Côte d’Ivoire (13 janvier-11 février 2024), les Lions de la Premier League disputaient leurs derniers matchs de l’année civile 2023 en Premier League. Et pour cette 20ème journée, Nottingham Forest faisait face à Manchester United. Et à domicile, avec un Moussa Niakhaté monstrueux, les Locaux ont battu leurs adversaires mancuniens. Après avoir ouvert le score par Dominguez (64e, 1-0), Forest se fera rejoindre par United sur une réalisation de Rashford (78e, 1-1). Mais en fin de match, Gibbs-White offre la victoire à Niakhaté et compagnie. Le défenseur sénégalais a été impressionnant dans cette partie, et il ne lui manquait qu’un but pour que son match soit parfait.

De leur côté, les Blues de Chelsea rendaient visite à Luton Town. Victorieux, Chelsea se s’est fait peur. Après avoir mené par 3 buts à zéro, sur des buts de Palmer (12e, 70e) et Mudueke (37e), les Londoniens vont faire face à la révolte adverse, sur deux buts de Barkley (80e) et Adebayo (87e). Les Locaux vont même marquer un but, refusé pour hors jeu. Finalement, Chelsea (10e, 28 pts+3) s’impose au forceps. L’international sénégalais qui a disputé toute la rencontre, n’a pas marqué mais a été passeur décisif sur le 3e but marqué par Palmer. Quand a Everton (17e, 16 pts-4), sans Idrissa Gana Gueye blessé, a été corrigé (3-0) en déplacement par Wolverhampton. Du coup, les Toffees se compliquent davantage la tâche.