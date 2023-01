Cependant, la confrontation a pu reprendre quelques minutes plus tard, et c’est finalement Aston Villa qui a pris le dessus sur Southampton (0-1). Pour rappel, un fait similaire s’est produit lors du match Premier League de l’année dernière, entre Brentfor et Wolverhampton, et qui avait été interrompu durant 20 minutes pour les mêmes raisons.

