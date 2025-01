Football-Premier League/J22 : porté par Ilman Ndiaye auteur d’un somptueux but et Gana Gueye double passeur decisif, Everton dompte (3-2) Tottenham et Pape Matar Sarr

XALIMANEWS-Ce samedi dans le cadre de la 22e journée, Everton accueillait Tottenham pour l’un des chocs de ce dimanche. Au terme des 90 minutes, les Toffees avec Ilman Ndiaye, buteur sur une belle échappée pour le deuxième but de son équipe et Gana Gueye double passeur décisif, a surpris (3-2)Tottenham de Pape Matar Sarr.

Le choc des Lions de la Teranga, comptant pour la 22e journée de la réputée Premier League, a tenu ses promesses, au terme d’une partie très prolifique. Après la défaite face à Aston Villa (0-1) la semaine passée, Everton se devait de se ressaisir ce week end, face à Tottenham qui le devançait de 7 points. Et au finish, la seconde équipe de Liverpool a fait le job.

Porté par Ilman Ndiaye crédité d’un superbe but du gauche après une belle action, sa quatrième réalisation en championnat et un grand Idrissa Gana Gueye, double passeur décisif sur les buts de Calvert Lewin (13e, 1-0) et Ndiaye (30e, 2-0), les Toffees qui ont mené par un écart de 3 buts suite au but sur un score d’Archie Gray (45e, 3-0), se sont imposés finalement (3-2) devant les Spurs. Les Londoniens ont réduit le score dans le dernier quart d’heure, des oeuvres de Kulusevski (77e, 3-1) et Richarlison (90, 3-2). Pour ce choc des Lions de la Teranga, les deux pensionnaires des Bleus, Ilman remplacé à la 81ème minute et Gana qui a disputé l’intégralité du match, ont rayonné, alors que le Spur Pape Matar Sarr, moins performant, a été remplacé à la 73ème minute.

La joie d’Ilman Ndiaye après son but du 2-0

Avec ce succès, son 4ème de la saison, Everton (16e, 20 pts) qui compte un match en moins, revient à 4 points de Tottenham (15e, 24 pts). Ilman Ndiaye, avec sa quatrième réalisation de la saison en championnat, revient à hauteur de son compère en équipe nationale, Ismaila Sarr, qui avec Crystal Palace (12e, 27 pts) a disposé de West Ham (0-2), en déplacement ce samedi.