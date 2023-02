Les Toffees, dix neuvièmes avant de recevoir les Gunners, venaient juste de nommer un nouvel entraîneur, Sean Dyche. Un qui a porté chance. En face, le leader du championnat voulait remporter un 17ème victoire et mettre encore la pression sur Manchester City (2e, 45 pts). qui joue Tottenham ce dimanche à Londres. Dominateurs, les hommes de Mikel Arteta n’ont pas réussi à trouver la faille dans le premier acte. Et au retour des vestiaires, Arsenal sera puni sur un but de Tarkowski (60e, 1-0)). Une réalisation suffisante à Gana Gueye est ses coequipiers, pour infliger aux Londoniens leur 2eme défaite de la saison. Le nouveau coach d’Everton, Dyche, a imposé un milieu de terrain très costaud, composé d’Amadou Onana, d’Idrissa Gueye et d’Abdoulaye Doucouré. Cet entre-jeu a imposé une intensité folle, à Thomas Partey et surtout Martin Odegaard, qui ont eu du mal à répondre.

