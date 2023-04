XALIMANEWS-Ce dimanche pendant la mi-temps du choc de la 30e journée Liverpool/Arsenal (2-2), Andrew Robertson l’Ecosszis des Reds a reçu un coup de coude de l’arbitre de touche Constantine Hatzikadis. Ce dernier, a été sanctionné d’après la presse anglaise.

L’incident s’est déroulé au moment du coup de sifflet de la mi-temps. Une image qui a d’ailleurs été publiée sur les réseaux sociaux. Après la rencontre, l’organisme en charge de l’arbitrage professionnel (PGMOL) en Angleterre a confirmé, dans un communiqué officiel, «étudier la question en détail après le match». Et selon Footmercato qui reprend les informations de Sky Sports de ce lundi matin, l’instance a déjà sanctionné M. Constantine Hatzidakis. Selon la source, ce dernier ne sera plus nommé à des rencontres, dans aucune des compétitions qu’il dessert, le temps que la Fédération anglaise de Football (FA) enquête sur l’incident impliquant ce dernier et Andrew Robertson. Voilà une décision qui doit ravir le défenseur latéral de Liverpool.

BREAKING: The PGMOL will not be appointing Constantine Hatzidakis to fixtures in any of the competition it serves whilst The FA investigates the incident involving the assistant referee and Andrew Robertson ? pic.twitter.com/ovnOKf4LpB