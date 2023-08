Après la première victoire de Chelsea en ouverture de la 3ème journée face à Luton Town (3-0) et qui a vu le Lion de la Teranga Nicolas Jackson ouvrir son compteur but, Tottenham de Pape Matar Sarr rendait visite à Bournemouth pour le premier match de ce samedi. En déplacement, les Spurs ont enchaîné un second succès de rang (0-2). Le jeune milieu de terrain international sénégalais à été passeur décisif sur le but de Maddison (17e, 0-1) qui a été imité par Kulusevski pour le but du break (63e, 0-2). Une semaine après avoir ouvert son compteur but avec Tottenham lors de victoire face à united (2-0), Pape Matar Sarr remplacé par Hojbjerg en seconde période, s’est montré de nouveau décisif avec les Spurs en offrant une merveille de passe à Maddison. De bon augure pour le Sénégalais, qui commence à prendre du galon dans le dispositif du méticuleux coach, Antonio Conte. Avec 2 victoires et 1 nul, Tottenham (1er, 7 pts) occupe provisoirement le fauteuil de leader, devant Brighton, City et Arsenal qui comptent chacun 6 points et ont un match en moins.

