Après un nul d’entrée face à Liverpool (1-1), suivi d’une défaite devant West Ham (3-1), Chelsea était dans l’obligation de réagir. A Stamford Bridge, les Blues ne se sont pas faits prier et n’ont fait qu’une bouchée de Luton Town. Portée par Raheem Sterling double buteur et passeur sur le but de Nicolas Jackson, la formation londonienne s’est rassurée avec la manière. C’est l’international anglais qui débloque la situation dans le premier quart d’heure (10e, 1-0), avant de récidiver en seconde période (68e, 2-0). Très en verve, Sterling est passeur ensuite pour Nicolas Jackson, qui coupe parfaitement un centre venu de la droite et anéantit les espoirs adverses (75e, 3-0). L’ international sénégalais vient du coup d’ouvrir son compteur but en championnat, lui qui etait resté muet depuis le démarrage de la Premier League et malgré des prestations convaincantes. Avec ce premier succès, Chelsea (8e, 4 pts) s’installe provisoirement dans la première moitié du classement.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy