En seconde période, Manchester United va corser la marque, par Rashford servi par Martial entré un peu plutôt (53e, 2-0). Le Three Lion manqua de porter l’estocade aux protégés de Klopp, et ces derniers vont reduire le score par Mohamed Salah (81e, 2-1). Liverpool va pousser pour revenir, mais ce sont les Mancuniens qui se montrent les plus dangeureux. Et malgré 5 minutes de temps additionnel, le score ne changera pas, et les pensionnaires d’Old Trafford engrangent leurs premiers points. Un bel cadeau de bienvenue à Casemiro, qui doit faire ses débuts ce samedi lors du déplacement à Southampton.

