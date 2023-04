En déplacement face à Wolverhampton, Chelsea de Kalidou Koulibaly a été vaincu (1-0), sur un but de Matheus Nunes (31e). Du coup, les Blues restent 11ème avec 39 points. Si le capitaine des Lions a disputé tout le match, son compatriote Edouard Mendy, était sur le banc de touche. Les Spurs de Tottenham (5e, 53 pts) se sont imposés devant Brighton (2-1). Le jeune Pape Matar Sarr est entré en jeu à la 89e minute en lieu et place de Skipp. Gana Gueye et les Toffees ont subi la loi des Reds de Manchester United (2-0). L’ancien parisien, titularisé au coup d’envoi, a été remplacé en seconde période (60e). Cette 15ème défaite met Everton (17e, 27 pts-20) sous la menace de Nottingham Forest (18e, 27 pts-30). Les Reds de Forest ont mordu (2-0) la poussière face à Aston Villa . Cheikhou Kouyaté qui retrouvait une place de titulaire, est sorti sur blessure après la demi-heure de jeu (32e). Enfin, Leicester de Nampalys Mendy a enchainé un second revers de rang après celui précédent devant Crystal Palace (2-1), en s’inclinant cette fois çi à domicile devant Bournemouth (0-1). Le milieu de terrain champion d’Afrique, titularisé ces derniers temps, à cette fois çi ciré le banc.

