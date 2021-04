Une semaine après l’amère défaite subie à domicile face à West Bromwich Albion de Mbaye Diagne (2-5), Chelsea se déplaçait à Crystal Palace pour défier Cheikhou Kouyaté et compagnie. Et ce samedi, les Blues se sont relancés de la plus belle des manières en laminant les Eagles (1-4). Les partenaires d’Édouard Mendy sont entrés très vite dans le vif du sujet, en marquant 2 buts dans les 10 premières minutes (Havertz 8e, et Pulisic 10e). A la demi-heure de jeu, Zouma enfonce les locaux (30e, 0-3). En seconde période, révoltés, les joueurs de Palace réduisent le score par Benteke, de la tête (63e, 1-3). Mais c’était la soirée de Pulisic, qui y va de son doublé (78e, 1-4). Avec cette quinzième victoire en Premier League, les Blues reviennent provisoirement aux basques de Leicester (3e, 56 pts). Les locaux de Palace restent provisoirement à la 13e place avec 38 points.

