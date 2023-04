Les internationaux sénégalais de la Premier League, n’ont pas connu la reussite lors de la 33e journée disputée entre mardi et jeudi. Tout d’abord, ce mercredi, les Blues de Chelsea (11e, 39 pts) ont perdu leur 5e matchs en 6 journées, surpris par Brendfort (0-2). Les partenaires d’Edouard Mendy, sur le banc de touche durant tout le match, sont à 8 points de Liverpool, qui occupe la 6e place qualificative à la Ligue Europa Conference. Seuls, Moussa Niakhaté et Cheikou Kouyaté ont gagné avec leur club, le Nottingham Forest (17e, 30 pts) qui grâce à sa victoire sur Brighton (3-1) a quitté la zone dangeureuse. Les partenaires de Niakhaté (titularisé) et Kouyaté (entré remplacant à la 65e) restent sous la menace du premier relegable, Leicester (18e, 19 pts). Le club de Nampalys Mendy, qui était sur le banc, a arraché le nul (1-1), en deplacement face à Leeds United ce mercredi. Les Foxees devancent d’un point le deuxième relégable, Everton (19e, 28 points). Les Toffees, avec Idrissa Gana Gueye qui a disputé 82 minutes, ont été corrigés à domicile ce jeudi (1-4), par Newcastle. Nottingham Forest, Leicester et Everton, sont en lutte pour le maintien, à 5 journées du terme de la Premier League.

