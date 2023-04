Manchester City a réussi la belle opération dans le choc au sommet de la Premier League, comptant pour la 33e journée. Distancée de 5 points avant ce duel, la formation mancunienne a fait le boulot, s’imposant largement sur le score de 4 buts àun, grace à Kevin De Bruyne, auteur d’un doublé (7e et 57e), John Stones (45+1) et Haaland 90+5), contre un but d’Holding (86e). Ce succès capital dans la course au titre, permet aux protégés de Pep Guardiola de revenir à 2 points d’Arsenal (1e, 75 points), tout en comptant 2 matchs en moins. Pour rappel, les protégés de Mikel Arteta, n’arrivent plus à gagner depuis 4 matchs, concédant 3 nuls et 1 défaite.

