XALIMANEWS-La Premier League tire vers sa fin et après la 34e journée disputée ce week-end, il reste 4 journées à disputer. Pendant ce temps, Leicester (16e, 30 pts), Nottingham Forest (18e, 30 pts) et Everton (19e, 29 pts), clubs des Sénégalais du championnat anglais, sont sous la menace d’une relégation.

Ces 3 clubs qui regorgent en leurs seins des vainqueurs de la CAN 2022 et qui sont menacés de relégation, comptaient remporter le succès lors de ce 34e journée pour s’eloigner de la zone dangeureuse et garder l’espoir d’un maintien. Mais à l’issue des matchs de ce week-end, leurs situations n’a pas tellement changé, à l’exception de Leicester le club de Nampalys Mendy, qui occupe desormais la 16e place mais avec le meme de points (30) que Nottingham Forest de Cheikhou Kouyaté et Niakhaté, le premier relégable et devance d’un point Everton de Gana Gueye, le deuxième relégable (19e, 29 pts). Ce samedi, les Moussa Niakhaté, Cheikhou Kouyaté et compagnie ont été renversés par Brendfort (2-1), à 8 minutes du terme après avoir mené, tandis que hier lundi, Toffees de Gana Gueye et Foxees de Nampalys s’opposaient pour le duel des potentiels relégables. Un match qui fut très animés et avev beaucoup de buts pour un nul logique (2-2). Pour ce dernier match, Nampalys était remplacé et n’a pas pu entrer en jeu alors Gana a disputé l’intégralité de la rencontre. A quatre journées de la fin, Foxees, Tricky Trees et Toffees doivent montrer un caractère d’urgence pour sauver leur peau dans la réputée Premier League.

Rappelons que ce lundi soir, Chelsea d’Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, qui occupe la 11e place avec 39 pts et qui ne peut plus accrocher une place européenne, va s’opposer à Arsenal (2e, 75 pts), le dauphin de City (1er, 76 pts), qui pourra reprendre sa place de leader en cas de succès.